Экс-главу белгородского Минстроя отправили в СИЗО В Москве суд арестовал бывшего главу белгородского Минстроя по делу о растрате

Суд в Москве арестовал бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы. Он проходит по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сошникова А.Г., — сказано в картотеке.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ требует взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стал ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина.

Помимо него, ответчиками выступают предприниматели Дмитрий Боровлев, Константин Зимин, Иван Новиков и Сергей Петряков, а также компании «Стройинвестрезерв» и «Регион Сибирь».

Тем временем в Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Одной из фигуранток дела является Светлана Афанасьева, на счетах которой суд арестовал около 20 млн рублей.