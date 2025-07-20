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20 июля 2025 в 09:19

Экс-главу белгородского Минстроя отправили в СИЗО

В Москве суд арестовал бывшего главу белгородского Минстроя по делу о растрате

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Москве арестовал бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы. Он проходит по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сошникова А.Г., — сказано в картотеке.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ требует взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стал ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина.

Помимо него, ответчиками выступают предприниматели Дмитрий Боровлев, Константин Зимин, Иван Новиков и Сергей Петряков, а также компании «Стройинвестрезерв» и «Регион Сибирь».

Тем временем в Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Одной из фигуранток дела является Светлана Афанасьева, на счетах которой суд арестовал около 20 млн рублей.

Белгородская область
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