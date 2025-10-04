ВСУ выпустили по российскому региону почти 30 дронов за три часа

ВСУ выпустили по российскому региону почти 30 дронов за три часа ПВО сбила на подлете к Белгородской области 29 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за три часа почти 30 беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атака с воздуха была отражена в период с 8:00 мск до 11:00 мск.

4 октября в период с 8:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области упавшие обломки сбитого украинского беспилотника вызвали возгорание сухой травы. Происшествие зафиксировано в Кумылженском районе. На месте работают пожарные и другие оперативные службы, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого стало известно, что в ночь на 4 октября ВСУ устроили массированную атаку на 11 регионов России и Черное море. Силами ПВО сбиты 117 дронов. Больше всех, а именно 27 штук, было уничтожено над Брянской областью. Еще 16 — над Волгоградской, по 15 — над Курской областью и Крымом.