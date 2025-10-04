Студент «потерял» в ухе сразу два микронаушника Два микронаушника застряли в ухе студента из Петербурга во время экзамена

Сразу два микронаушника застряли в ухе студента из Санкт-Петербурга прямо во время экзамена, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он закрывал летнюю сессию. По данным источника, сперва учащийся жаловался на боль, однако в конечном итоге он оказался в больнице.

Как уточнил канал, когда студент не смог вытащить из уха один микронаушник, он решил примагнитить его ко второму, однако идея не сработала. В результате в ухе юноши застряли сразу два устройства. Чтобы извлечь их, потребовалась помощь медиков.

Ранее аналитик Moneyplace Анастасия Романова обратила внимание, что в период сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний с мая по июль 2025 года россияне приобрели микронаушников на 158 млн рублей. По ее словам, средняя стоимость одной пары составила около 3,3 тысячи рублей.

