Россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на миллионы рублей Аналитик Романова: россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на 158 млн рублей

В период сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний с мая по июль 2025 года россияне приобрели микронаушников на 158 млн рублей. Как сообщила РИА Новости аналитик Moneyplace Анастасия Романова, средняя стоимость одной пары составила около 3,3 тысячи рублей.

В общей сложности с мая до середины июля на двух крупнейших маркетплейсах пользователи потратили на невидимые микронаушники почти 158 миллионов рублей, — отметила эксперт.

Пик продаж пришелся на май — июнь. Тогда было реализовано более 46 тысяч устройств — вдвое больше, чем в предыдущие месяцы.

Производители позиционируют эти гаджеты как полностью незаметные и бесшумные, с радиусом действия до 30 метров. Однако после завершения экзаменационной кампании в июле спрос резко упал до 3,5 тысячи пар, что демонстрирует сезонный характер использования таких устройств.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) выступил за срочное изменение правил для учеников, удаленных с ЕГЭ. Он предлагает разрешить им пересдачу не через год, а в текущем году, пока знания еще актуальны. Он назвал существующий регламент излишне суровым. Сейчас ученика, у которого обнаружен любой гаджет, немедленно удаляют с экзамена без необходимости доказывать факт списывания.