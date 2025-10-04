Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 10:02

Устроившая истерику россиянка поплатилась за оскорбление сотрудника таможни

Оскорбление сотрудника петербургской таможни в Ивангороде стало уголовным делом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбудили в отношении россиянки, оскорбившей сотрудника Санкт-Петербургской таможни, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. 31-летнюю женщину, которая прибыла из Эстонии, остановили на «зеленом» коридоре в ходе таможенного контроля в пункте пропуска Ивангород.

Она перевозила без декларирования пять бутылок шотландского виски, в то время как с освобождением от уплаты таможенных платежей допускается перемещать не более трех литров алкоголя на одно лицо. Расследование показало, что гражданка неоднократно пересекала границу с одними и теми же товарами, выдавая их за вещи для личного пользования.

Во время оформления правонарушения женщина стала публично проявлять агрессию по отношению к представителю власти: оскорблять сотрудницу таможенного органа, демонстрировать в ее адрес неприличные жесты. Также она стала бить бутылки с алкоголем, — отметили в пресс-службе.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров, а также уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Теперь нарушительнице грозит штраф до 40 тыс. рублей или один год исправительных работ.

Ранее сообщалось, что сотрудники татарстанской таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий. Две пассажирки, прибывшие рейсом из ОАЭ, пытались провезти драгоценности известных брендов на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.
