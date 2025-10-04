Раскрыто, почему приставы прекратили взыскание с обманувшего Газманова

Обвиняемый в мошенничестве в отношении артиста Олега Газманова Геворк Саркисян накопил долг в 72,4 млн рублей, но взыскание было прекращено из-за отсутствия у него имущества и денежных средств, передает РИА Новости со ссылкой на данные суда и ФССП. Производство было начато в марте 2023 года на основании исполнительного листа Мосгорсуда.

В материале отмечается, что приставы не смогли обнаружить у фигуранта активов для погашения обязательств. Решение о прекращении взыскания принято в соответствии с действующим законодательством.

Ранее, правоохранительные органы сообщили о задержании в Москве лица, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги. Уголовное производство по данному факту было инициировано в летний период текущего года.

Кроме того, адвокат Геннадий Кузьмин сообщил, что Газманов находится в подавленном состоянии. По словам правозащитника, угнетенное настроение артиста связано с хищением у него денежных средств на сумму около 600 млн рублей.