04 октября 2025 в 14:52

«В школе гнобят»: стали известны подробности об убитой в Якутске семье

Убитая в Якутске вместе с сыном женщина работала психологом в военкомате

Соседи убитой женщины и ребенка в Якутске в беседе с РЕН ТВ рассказали, что она работала психологом в военкомате, а отец семейства погиб в зоне специальной военной операции. По словам местной жительницы Ольги, мальчик жаловался на травлю в школе. На вопрос о том, где его папа, ребенок отвечал, что отец умер на фронте.

Также собеседница телеканала вспомнила, что однажды мальчик долго не мог попасть домой, потому что его 16-летняя сестра, которую сейчас подозревают в убийстве, не открывала дверь. Соседка на время забрала его к себе и накормила. Со слов ребенка, его старшая сестра не училась и почти постоянно спала. Ольга предположила, что у девушки могла быть инвалидность.

Он еще рассказал, что в школе его гнобят. Я говорю: «А папа где?». А папа на СВО погиб, — отметила соседка.

Сосед Василий заявил, что тоже слышал о гибели мужчины в зоне СВО. Он добавил, что члены семьи не шумели и себя вели нормально. По словам мужчины, ничего странного за ними он не замечал.

Ранее в Якутске задержали двух несовершеннолетних девушек по подозрению в убийстве женщины и ребенка. Тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына были найдены в одной из квартир, расположенной в 202-м микрорайоне города. Подозреваемыми в совершении преступления стали дочь погибшей и ее подруга.

