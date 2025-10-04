Глава Генассамблеи ООН дала интервью, стоя на ящике

Глава Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок дала интервью, стоя на пластиковом ящике, передает Telegram-канал «Шелест». Кадры с мероприятия разошлись по соцсетям и вызвали волну ироничных комментариев: пользователи обратили внимание на необычный подиум, который соорудили для политика прямо на месте съемки.

Пластик, фанера и дипломатия — новый символ мировой политики, — отреагировали в Сети.

На видео Бербок в синем деловом костюме, с туфлями на шпильках, стоит на пластиковом ящике, укрытом фанерой. По мнению пользователей, ящик использовали для выравнивания кадра с другими участниками пресс-подхода.

Ранее МИД РФ раскритиковал решение Германии выдвинуть кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН. В ведомстве ее назвали «заядлой русофобкой», напомнив о ее рекомендации не приглашать представителей России и Беларуси на мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о намерении страны инициировать процедуру выбора нового генерального секретаря организации в октябре 2025 года во время своего председательства. При этом начало процесса не означает немедленного объявления вакансии, поскольку полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают лишь в конце 2026 года.