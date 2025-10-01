Россия запустит важный процесс в ООН во время своего председательства

Россия намерена инициировать процедуру выбора нового генерального секретаря ООН в октябре 2025 года во время председательства в организации, сообщил постоянный представитель страны во всемирной организации Василий Небензя в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что начало процесса не означает немедленного формирования официального письма о вакансии.

Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства, — указал дипломат.

Процедура назначения на должность генсека ООН начинается с совместного письма председателей Генассамблеи и Совбеза. Небензя отметил, что в прошлый раз такое письмо было сформировано только в середине декабря, хотя процесс начался раньше.

Полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года, что делает своевременное начало выборной процедуры особенно важным. После официального уведомления о вакансии следует этап представления кандидатур, их программных заявлений и неофициальных диалогов.

Небензя также прокомментировал свою встречу с новым постоянным представителем США при ООН Майклом Уолтцем. Он отметил позитивный характер диалога и заявил о невозможности введения санкций ООН против России.

Ранее сообщалось, что постпредство России при ООН ожидает возможной поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Не исключено, что министр примет участие в основных заседаниях Совбеза ООН в рамках председательства России.