Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 23:04

Россия запустит важный процесс в ООН во время своего председательства

Небензя: Россия намерена запустить в октябре процесс выбора нового генсека ООН

ООН ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия намерена инициировать процедуру выбора нового генерального секретаря ООН в октябре 2025 года во время председательства в организации, сообщил постоянный представитель страны во всемирной организации Василий Небензя в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что начало процесса не означает немедленного формирования официального письма о вакансии.

Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства, — указал дипломат.

Процедура назначения на должность генсека ООН начинается с совместного письма председателей Генассамблеи и Совбеза. Небензя отметил, что в прошлый раз такое письмо было сформировано только в середине декабря, хотя процесс начался раньше.

Полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года, что делает своевременное начало выборной процедуры особенно важным. После официального уведомления о вакансии следует этап представления кандидатур, их программных заявлений и неофициальных диалогов.

Небензя также прокомментировал свою встречу с новым постоянным представителем США при ООН Майклом Уолтцем. Он отметил позитивный характер диалога и заявил о невозможности введения санкций ООН против России.

Ранее сообщалось, что постпредство России при ООН ожидает возможной поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Не исключено, что министр примет участие в основных заседаниях Совбеза ООН в рамках председательства России.

ООН
выборы
генсеки
Василий Небензя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые дроны «Герань» застопорили движущийся поезд на Украине
В Москве ужесточили наказание для нерадивых владельцев собак
Предприятиям назвали способ дешевле закупать российское оборудование
«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе
США впервые предоставят Киеву разрушительную возможность
Жителя Камчатки накажут за фиктивный учет более сотни мигрантов
«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ
Колумбия разрывает дипломатические отношения с одной из стран
Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно
Mash сообщил о взрывах на территории Волгограда
Экзотическое животное атаковало продавца в Красноярске
Мощная атака на Украину 2 октября: где прилеты, какие цели, что известно
Израиль перехватил флотилию с гуманитарной помощью для Газы
Мощные ливни превратили Сицилию в царство Нептуна
Бегство из РФ, пентхаус с черепами, паспорт Украины: как живет Невзоров
Пожар в Южной Корее уничтожил 2,6 млрд страниц с данными госслужащих
В Европе решили изменить подход к антироссийским санкциям
Гороскоп на 2 октября: Раку пора в дорогу, Близнецы будут исправлять ошибки
Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом
«Оголтелая стая»: глава Дагестана высказался о массовой драке в Махачкале
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.