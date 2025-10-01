Небензя анонсировал возможный визит Лаврова в Нью-Йорк

Постпредство России при ООН ожидает возможной поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк, заявил постоянный представитель страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя ТАСС. По словам дипломата, не исключено, что министр примет участие в основных заседаниях Совбеза ООН в рамках председательства России.

Мы этого ожидаем <…>. Это пока не подтверждено, но мы с нетерпением ждем его (Лаврова. — NEWS.ru) участия, — уточнил Небензя.

Отмечается, что с 1 октября Россия на месяц приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Это ротационная должность, которая переходит к разным странам-членам. Последний раз РФ занимала этот пост в июле прошлого года. В период своего руководства Москва планирует провести специальное заседание, приуроченное к юбилею ООН. Знаковая дата — 24 октября — день вступления в силу Устава организации в 1945 году.

Ранее Лавров провел пресс-конференцию на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, выступление министра собрало полный зал. Интерес к встрече с главой МИД РФ возник задолго до самого события: зарубежные журналисты начали уточнять детали еще за месяц до его приезда в Нью-Йорк.