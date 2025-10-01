Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 20:16

Небензя анонсировал возможный визит Лаврова в Нью-Йорк

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постпредство России при ООН ожидает возможной поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк, заявил постоянный представитель страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя ТАСС. По словам дипломата, не исключено, что министр примет участие в основных заседаниях Совбеза ООН в рамках председательства России.

Мы этого ожидаем <…>. Это пока не подтверждено, но мы с нетерпением ждем его (Лаврова. — NEWS.ru) участия, — уточнил Небензя.

Отмечается, что с 1 октября Россия на месяц приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Это ротационная должность, которая переходит к разным странам-членам. Последний раз РФ занимала этот пост в июле прошлого года. В период своего руководства Москва планирует провести специальное заседание, приуроченное к юбилею ООН. Знаковая дата — 24 октября — день вступления в силу Устава организации в 1945 году.

Ранее Лавров провел пресс-конференцию на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, выступление министра собрало полный зал. Интерес к встрече с главой МИД РФ возник задолго до самого события: зарубежные журналисты начали уточнять детали еще за месяц до его приезда в Нью-Йорк.

ООН
Сергей Лавров
Василий Небензя
Нью-Йорк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычным украинцам «разрешили» говорить на родном языке
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.