Российские инженеры создали беспилотник-убийцу с «жалом» как у пчелы

В Белгороде инженеры создали для ВС России дрон под названием «Пчела»

Инженеры из Белгорода разработали дрон-камикадзе с учетом пожеланий десятков эффективных беспилотных подразделений Вооруженных сил России, сообщает Telegram-канал Мash. По его информации, в итоге получился настоящий «монстр-убийца с жалом», получивший название «Пчела».

По словам разработчиков, этот БПЛА можно применять как средство ПВО для поражения вражеских дронов. Он способен нести до трех килограммов полезной нагрузки и имеет дальность полета до 15 километров. По-настоящему грозной «Пчелу» делает ее «жало» — контактный замыкатель в виде иглы на передней части. Он позволяет активировать боевой заряд при любом угле атаки, отмечает канал.

Ранее военнослужащие ВСУ сообщили о растущих потерях среди операторов БПЛА. По их словам, ВС РФ рассматривают украинских дроноводов в качестве основной угрозы и ведут на них планомерную охоту, определив их в число приоритетных целей. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого первая добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» с помощью дронов ударила по блиндажу ВСУ в зоне спецоперации. Бойцы рассказали, что снаряды, которые прикрепляют к БПЛА, весят меньше двух килограммов. После определенных расчетов дроны поднимают в небо, затем они добираются до цели и взрывают ее.

