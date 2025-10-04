Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 15:04

«Побойся бога»: Панин попросил Галкина одуматься из-за гастролей на Кипре

Панин обвинил Галкина в возможном срыве его спектакля на Кипре

Алексей Панин Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Алексей Панин обратился к юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с просьбой пересмотреть рекламу своих концертов. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что гастрольная активность шоумена может сорвать его собственное выступление на Кипре.

Если дело так пойдет и дальше, то наш спектакль на Кипре, который должен пройти 16 октября, под угрозой срыва. Макс, побойся бога, пожалей других артистов, — написал Панин.

По словам актера, концерты Галкина в Лимасоле запланированы на 22–23 октября, и активная реклама этих мероприятий уже влияет на продажи билетов других звезд. Также Панин пожаловался на пересечение с гастролями артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, в Праге, заявив, что его коллективу «подложили свинью».

Ранее Панин признался, что после переезда в США работал водителем в доставке еды, а его дочь была курьером. Так артист поддержал актрису Марию Шалаеву, которая после отъезда из России устроилась в Париже таксистом.

