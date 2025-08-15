Панин рассказал о тяжелой работе в США Актер Панин заявил, что вместе с дочерью работал доставщиком еды в США

Актер Алексей Панин признался в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что после переезда в США работал водителем в доставке еды, а его дочь была курьером. Так артист поддержал актрису Марию Шалаеву, которая после отъезда из России работает таксистом.

Каждый актер в Голливуде прошел какие-то сложности — был официантом, водителем. Что мы будем рассказывать, когда пойдем по красной дорожке, если у нас не будет такого жизненного опыта? — пояснил Панин.

Ранее Шалаева рассказала, что устроилась работать в такси в Париже, из-за чего ей стыдно и неловко. Шалаева призналась, что волнуется так же, как на съемочной площадке. В 2022 году Шалаева вместе с детьми перебралась в Париж. Причиной переезда она называла опасение уголовного преследования после участия в протестных акциях вместе с несовершеннолетним сыном.

До этого Панин признавался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. Артист заявил, что с удовольствием вернулся бы в Россию «на недельку». По словам Панина, он скучает по тем местам, где вырос, а также по ресторану Дома литераторов.