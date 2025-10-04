В Сирии объявлен день тишины перед выборами в Народный совет

В Сирии проходит день тишины перед выборами в Народный совет, которые состоятся 5 октября, передает ТАСС. Голосование будет проводиться по временной избирательной системе, согласно которой 140 депутатов изберут выборщики, а 70 кандидатов назначит президент на переходный период.

Член Высшего комитета по выборам Хасан ад-Дагим сообщил, что за места в парламенте баллотируются 1 578 кандидатов, включая 14% женщин. Голосование пройдет в 11 из 14 провинций страны, где создано 50 избирательных округов, поскольку проведение всеобщих выборов в настоящее время невозможно.

Ранее ад-Дагим сообщил, что сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада не будут допущены к участию в парламентских выборах республики 5 октября. По его словам, данное ограничение затрагивает лиц, оказывавших финансовую или военную поддержку прежней власти, а также разделявших ее идеологические позиции.

Кроме того, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на сессии Генассамблеи ООН заявил о начале новой исторической главы под названием «мир» для страны. Политик отметил продвижение к парламентским выборам и успешное преодоление вакуума власти переходным правительством.