29 сентября 2025 в 10:08

Для сторонников Асада введут запреты на выборах в Сирии

Сторонники Асада не смогут участвовать в парламентских выборах в Сирии

Башар Асад Башар Асад Фото: kremlin.ru

Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада не смогут баллотироваться или голосовать на парламентских выборах в республике, которые пройдут 5 октября, сообщил РИА Новости член высшей избирательной комиссии Хасан ад-Дагим. По его словам, это касается тех, кто поддерживал предыдущие власти деньгами и оружием или отстаивал их идеологию.

Любому, чья поддержка бывшего режима оружием, деньгами или мнением доказана, запрещено баллотироваться, избираться и голосовать, — сказал ад-Дагим.

Представитель избиркома отметил, что выборы в парламент будут непрямыми. Он пояснил, что до 8 тыс. человек в составе избирательных коллегий будут выбирать 140 депутатов.

Ранее сирийский суд заочно выдал ордер на арест Башара Асада. Отмечается, что решение связано с возможностью вывести преследование на международный уровень.

До этого политолог Михаил Чернов заявил, что свержение Асада в конце 2024 года стало закономерным итогом его политики. Он считает, что экс-глава государства оказался не способен вести нормальное государственное строительство, и немалую роль в этом сыграли коррупция в республике и делившие между собой власть кланы.

