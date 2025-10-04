Ростовская область под огнем, лавина дронов: как ВСУ атакуют РФ 4 октября

Вооруженные силы Украины ударили сразу по нескольким муниципалитетам Ростовской области, оставив три хутора без электричества, а в Курской области дрон попал в здание торгового центра. Подробности о том, как ВСУ атакуют российские территории — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать пять муниципалитетов Ростовской области

Вооруженные силы Украины ударили сразу по пяти муниципалитетам Ростовской области, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА противника. В результате никто не пострадал, однако три хутора остались без электричества. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что в Чертковском районе из-за падения обломков беспилотника загорелась трава. Возгорание потушили на площади 600 квадратных метров. Из-за повреждения ЛЭП электроснабжение нарушено в Терновском, Маньковском и Сидоровском хуторах.

Курский ТЦ попал под удар дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в результате удара ВСУ были ранены двое мирных жителей. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина», — отметил глава региона.

Прибывшие на место медики оказали им первую помощь, госпитализация не потребовалась. Помимо всего прочего, повреждения получил грузовой автомобиль, уточнил Хинштейн.

ВСУ обстреляли кинотеатр под Херсоном

Вооруженные силы Украины обстреляли здание кинотеатра в Каховке Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук. По его словам, оно получило серьезные повреждения, но никто не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Обстреляли местный кинотеатр в Каховке. <...> Повреждения серьезные. Победа не за горами. Скоро все отстроим», — написал он.

ВСУ наслали на Белгородскую область десятки дронов

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за три часа почти 30 беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атака с воздуха была отражена в период с 08:00 мск до 11:00 мск.

«4 октября в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

ПВО Ленинградской области отразила атаку ВСУ

Над Киришами в Ленинградской области отразили атаку семи БПЛА, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что было зафиксировано горение в промзоне, которое оперативно ликвидировали.

«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — добавил губернатор.

Сколько БПЛА ВСУ ПВО России сбила в ночь на 4 октября

Вооруженные силы Украины в ночь на 4 октября устроили массированную атаку на 11 регионов России и Черное море, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 117 беспилотных летательных аппаратов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 27 БПЛА сбили над Брянской областью, 16 — над Волгоградской, по 15 — над Курской областью и Крымом, 11 — над Ростовской областью и 10 — над Воронежской. Еще восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Ленинградской, четыре — над Калужской, по два — над Новгородской и Черным морем и еще один — над Смоленской областью.

