Названа причина, почему Меркель считает развал СССР величайшим счастьем

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель желает России повторения судьбы Советского Союза, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, западные политики считают дезинтеграцию РФ как потенциально позитивное развитие событий.

Можно было бы подумать, что Ангела Меркель проговорилась, когда назвала распад СССР величайшим счастьем в своей жизни, но нет. Это не случайность, это последовательная позиция. Для ее поколения счастьем был развал Советского Союза, для более молодых поколений западных политиков — распад России. Это действительно их мечта, повод для осознанного счастья. Казалось бы, как вообще можно так мыслить и рассуждать вроде бы цивилизованному человеку? Но, как показывает фрау Меркель, можно, — высказался Толмачев.

По его словам, существует вероятность того, что общественность склонна переоценивать уровень цивилизованности западных политиков. В действительности, отметил депутат, они продолжают проявлять циничное отношение к колонизации, рассматривая другие государства, культуры и народы исключительно как объекты для расширения своих территориальных владений.

Если посмотреть на политиков так, то высказывание Меркель выглядит совершенно логичным и последовательным: любое ослабление России — это шанс для Запада протянуть чуть подольше, попытка воспользоваться ситуацией в своих целях. «Умри ты сегодня, а я завтра» — логика людоедов, которые надели костюмы и заседают в Брюсселе, Берлине, Париже, и высказывание Меркель тому доказательство, — добавил Толмачев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Меркель поддерживала дружественные отношения с Россией только ради дешевых энергоресурсов. По его словам, любой западный политик, даже самый благоразумный, втайне не доверяет Москве.