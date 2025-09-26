Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:45

Профайлер сделал вывод о перепалке Трампа с женой по одному жесту

Профайлер Давыдов: улыбка Мелании говорит не о ссоре с Трампом, а о споре

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: William Volcov/IMAGO/Global Look Press

Улыбка первой леди США Мелании Трамп, которая промелькнула на ее лице во время перепалки в самолете с главой Белого дома Дональдом Трампом, говорит о том, что между ними была не ссора, а обычный спор, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, журналистам удалось заснять дискуссию супругов, в ходе которой американский лидер пытался в чем-то убедить свою жену.

Журналисты сняли на видео спор, а не серьезную ссору. Трамп пытается в чем-то убедить Меланию, на кадрах нет признаков взаимных упреков, обвинений или вражды. Реакции обоих на слова читаются следующим образом. Мелания: легкая улыбка и внутреннее напряжение на слова Трампа — отрицание и несогласие. Он начинает говорить, но жена четко аргументирует свою позицию, маркируя все это ребром ладони. Дональду очень важно убедить супругу в своей правоте — корпус наклоняется к ней навстречу, палец указывающий на нее, скорее всего, маркирует важные детали или нюансы сказанного. Дальше идет удивление Мелании, отрицание и несогласие, — пояснил Давыдов.

По его мнению, ключевым моментом стал их совместный выход из самолета. Эксперт добавил, что невербальные сигналы первой леди США — такие, как легкая улыбка и использование жестов для аргументации — свидетельствуют скорее о сильном характере и уверенности в своей позиции, чем об обиде или гневе.

И главное, если посмотреть видео полностью, включая совместный выход супругов из самолета, то у первой леди США очень живая и искренняя улыбка. А характер, как мы знаем, у нее очень сильный. Если бы она чувствовала себя несправедливо обиженной или проиграла в важном споре перешедшем в конфликт, реакции были бы совсем другие, невзирая на журналистов, — резюмировал Давыдов.

Ранее в Сети появилось видео, как Трамп и его супруга Мелания устроили семейные разборки на борту самолета. В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть, как глава Белого дома и первая леди США о чем-то горячо спорят, при этом американский лидер активно жестикулирует, сильно подавшись всем телом вперед.

Дональд Трамп
США
Мелания Трамп
президенты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
