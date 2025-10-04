Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:45

Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов

Сергей Зверев Сергей Зверев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Судить уехавших после начала спецоперации российских артистов одинаково нельзя, заявил стилист Сергей Зверев в беседе с «Газетой.Ru». По мнению шоумена, каждый из них оказался в своей жизненной ситуации и действовал, исходя из нее.

Я однозначно не могу ответить, потому что надо смотреть каждого отдельно. Каждый — это своя история, своя ситуация, поэтому всех рассматривать под одну гребенку нельзя. Надо каждого индивидуально смотреть, решать вопросы, — поделился Зверев.

В то же время стилист признался, что нынешний год стал для его семьи особенно тяжелым. По словам стилиста, на фронте погибли два его племянника, которые участвовали в СВО.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что уехавшие из России артисты не могут последовать совету депутата Госдумы и народного артиста России Дмитрия Певцова заняться зарубежными проектами, поскольку не востребованы за границей. По его мнению, большинство из них не находят работу по профессии и вынуждены лишь следить за успехами оставшихся на родине коллег.

Россия
артисты
СВО
эмиграция
