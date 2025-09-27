Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова

Уехавшие звезды не могут последовать совету депутата Госдумы и народного артиста России Дмитрия Певцова заняться собственной жизнью и проектами, так как они не нужны зрителям за границей, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что у большинства певцов и актеров не получается найти работу по профилю в других странах. Поэтому, уточнил он, им остается только завидовать успехам оставшихся в стране звезд и следить за их деятельностью.

Я не совсем понимаю, о какой работе идет речь, потому как уехавшие за границу артисты там особо и не нужны. И я думаю, что у большинства из них работа по профилю не получается. Поэтому все, что остается им, это следить за деятельностью своих коллег, завидовать и потихоньку поливать грязью, — пояснил Рудченко.

Певцов ранее заявил, что уехавшие за границу артисты продолжают «изливать желчь, квакать и крякать». По его словам, вместо этого им стоило бы начать «делом заниматься», развивать эстраду и свою музыку.