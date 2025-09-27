«Пытаются квакать»: Певцов прошелся по уехавшим из России артистам

Уехавшие за границу артисты продолжают «изливать желчь, квакать и крякать», заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, вместо этого им стоило бы начать «делом заниматься», развивать эстраду и свою музыку.

Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там еще что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья... Собака лает, караван идет, — убежден Певцов.

Ранее Певцов выразил уверенность, что певица Алла Пугачева уже давно забыта в России. По его мнению, люди, которые ее уважали, перестали это делать. Парламентарий также отметил, что не смотрел интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого Певцов призвал останавливать людей, которые на словах становятся предателями Родины. В особенности это касается тех, кто когда-либо был лидером общественного мнения. Депутат напомнил, что все живут в рамках гражданского и уголовного законодательства.