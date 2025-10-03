Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:13

Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректора строительной фирмы в Санкт-Петербурге обвиняют в уклонении от налогов на 247 млн рублей, сообщает Gazeta.SPb. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на банковские счета как самой организации, так и ее руководителя наложили арест.

По данным пресс-службы Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, мужчина создал фиктивную схему поставок, задействовав подконтрольные ему фирмы-однодневки. В ходе расследования силовики провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, допросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Под давлением собранных улик руководитель строительной компании признал свою вину.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян накопила долги на сумму более 1,5 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Согласно информации канала, помимо налоговой задолженности, на ее автомобиль Mercedes также оформлены штрафы на 2072 рубля за проезд по платной дороге.

