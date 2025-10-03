Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей

Гендиректора строительной фирмы в Санкт-Петербурге обвиняют в уклонении от налогов на 247 млн рублей, сообщает Gazeta.SPb. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на банковские счета как самой организации, так и ее руководителя наложили арест.

По данным пресс-службы Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, мужчина создал фиктивную схему поставок, задействовав подконтрольные ему фирмы-однодневки. В ходе расследования силовики провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, допросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Под давлением собранных улик руководитель строительной компании признал свою вину.

