Власти Грузии приняли одно решение перед митингом оппозиции Спецназ стянули к парламенту Грузии перед митингом оппозиции

Силы специального назначения были замечены во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси перед запланированным на вечер митингом оппозиции, сообщает корреспондент ТАСС. Несколько сотен сотрудников силовых структур прибыли на проспект Руставели со специальным оснащением.

На прилегающей к зданию площади Свободы замечены эвакуаторы, однако спецтехника МВД отсутствует. Территорию парламента продолжают патрулировать правоохранители, а во двор периодически заезжают полицейские автомобили и автобусы.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планируют осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации «майдана». По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что западные государства не смогут осуществить в республике сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Глава правительства подчеркнул, что власти готовы решительно противодействовать любым попыткам дестабилизации, а у инициаторов протестов отсутствуют необходимые ресурсы для реализации своих замыслов.