Разработчик Sims «переехал» в Саудовскую Аравию за $55 млрд

Корпорацию Electronic Arts продали за $55 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Сделку провел консорциум, в который вошли инвестиционная компания Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии и Affinity Partners. После завершения всех процедур EA перестанет быть публичной компанией и станет частной.

Сделка откроет перед EA уникальные возможности для объединения физических и цифровых возможностей, повышения вовлеченности болельщиков и создания новых возможностей для роста, — говорится в сообщении.

EA полностью перейдет в собственность покупателей. При этом штаб-квартира останется в Калифорнии, а управление продолжит возглавлять Эндрю Уилсон. Совет директоров компании одобрил сделку, которая должна завершиться в первом квартале 2027 финансового года после проверки антимонопольными структурами.

