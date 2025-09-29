Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Разработчик Sims «переехал» в Саудовскую Аравию за $55 млрд

Американскую корпорацию Electronic Arts продали за $55 млрд

Корпорацию Electronic Arts продали за $55 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Сделку провел консорциум, в который вошли инвестиционная компания Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии и Affinity Partners. После завершения всех процедур EA перестанет быть публичной компанией и станет частной.

Сделка откроет перед EA уникальные возможности для объединения физических и цифровых возможностей, повышения вовлеченности болельщиков и создания новых возможностей для роста, — говорится в сообщении.

EA полностью перейдет в собственность покупателей. При этом штаб-квартира останется в Калифорнии, а управление продолжит возглавлять Эндрю Уилсон. Совет директоров компании одобрил сделку, которая должна завершиться в первом квартале 2027 финансового года после проверки антимонопольными структурами.

Ранее немецкая компания Mayer & Cie., производитель круговых вязальных машин, подала заявление о банкротстве спустя два месяца после празднования 120-летия. Семейное предприятие, которым управляет четвертое поколение, владеет более 300 патентами. Банкротство ставит под угрозу 350 рабочих мест в Германии, Чехии и Китае.

