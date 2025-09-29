Сметанная мачанка по-деревенски: быстро и сытно

Начните с того, что нарежьте 500 г свиной шеи или бедра небольшими ломтиками, обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки, чтобы мясо выпустило свой сок и аромат. Затем добавьте три мелко нашинкованных репчатых луковицы и 300 г нарезанных пластинками свежих грибов — идеально подойдут шампиньоны или лесные опята. Тушите под крышкой на медленном огне, пока лук не станет прозрачным, а грибы не пропитаются мясным соком.

Влейте половину стакана воды или легкого бульона, добавьте щепотку тмина и лавровый лист для глубины вкуса. Главный секрет — это 250 г густой деревенской сметаны, которую нужно аккуратно вмешать в сковороду, не доводя до кипения. Потушите еще пять минут, пока соус не загустеет. Подавайте мачанку прямо в сковороде, посыпав свежим укропом. Идеальным дополнением станет рассыпчатый картофель или ржаной хлеб, чтобы в полной мере насладиться соусом.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить фриттату