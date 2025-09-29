Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025

Белоусов заявил о «взломе» обороны ВСУ в ДНР

Белоусов: освободившие Шандриголово бойцы продолжают наступление в ДНР

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. По его словам, подразделение успешно прорывает оборону противника и продолжает наступление.

Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперед. Их несгибаемая стойкость, закаленная историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины сбежали из Шандриголово. Он пояснил, что российские войска проводили зачистку села.

Кроме того, 22 сентября стало известно, что российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ, после чего украинские военные начали отступление.

