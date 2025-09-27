Украинские военные сбежали из села Шандриголово в ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины сбежали из населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, российские войска уже проводят зачистку села.

Если мы говорим про Шандриголово, то там уже нет украинских боевиков. <…> Наши военнослужащие занимаются зачисткой данного района, — сказал Марочко.

При этом он подчеркнул, что продвинуться и говорить о полноценном освобождении Шандриголово пока рано. Эксперт объяснил это тем, что сперва необходимо уничтожить серьезный укрепрайон противника в районе Александровки, расположенный западнее от населенного пункта.

Ранее Марочко сообщал, что российские подразделения приступили к созданию огневого мешка для украинских формирований рядом с Кировском в ДНР. Он отметил, что группа врага, находящаяся возле соседних Тернов, рискует попасть в окружение.

На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные практически выбили украинских солдат из Шандриголово. Он говорил, что там еще остаются очаги сопротивления.