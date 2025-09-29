«Глубокий раскол»: Захарова высказалась об итогах выборов в Молдавии Захарова: выборы в Молдавии показали раскол общества

Итоги парламентских выборов в Молдавии продемонстрировали глубокий раскол в обществе страны, вызванный деструктивной политикой руководства, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат выразила надежду, что новые парламент и правительство республики будут действовать в интересах своего народа.

Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны. Показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия «Действие и солидарность» проиграла оппозиции, — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что курс на трансформацию Молдавии в антироссийский плацдарм НАТО является бесперспективным. Она также акцентировала, что действующие власти применяли в ходе избирательного процесса средневековые методы запугивания политических оппонентов.

Ранее руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский сообщил, что правящая партия PAS (ПДС) получила большинство в 50,16% голосов на парламентских выборах в Молдавии, обеспечив себе контроль над законодательным органом. По его данным, оппозиционный блок может рассчитывать на 40% мандатов.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации оппозиции необходимо сохранить организационную целостность, наладить экспертно-аналитическую поддержку и готовиться к будущим избирательным кампаниям.