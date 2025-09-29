Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 20:34

«Глубокий раскол»: Захарова высказалась об итогах выборов в Молдавии

Захарова: выборы в Молдавии показали раскол общества

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Итоги парламентских выборов в Молдавии продемонстрировали глубокий раскол в обществе страны, вызванный деструктивной политикой руководства, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат выразила надежду, что новые парламент и правительство республики будут действовать в интересах своего народа.

Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны. Показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия «Действие и солидарность» проиграла оппозиции, — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что курс на трансформацию Молдавии в антироссийский плацдарм НАТО является бесперспективным. Она также акцентировала, что действующие власти применяли в ходе избирательного процесса средневековые методы запугивания политических оппонентов.

Ранее руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский сообщил, что правящая партия PAS (ПДС) получила большинство в 50,16% голосов на парламентских выборах в Молдавии, обеспечив себе контроль над законодательным органом. По его данным, оппозиционный блок может рассчитывать на 40% мандатов.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации оппозиции необходимо сохранить организационную целостность, наладить экспертно-аналитическую поддержку и готовиться к будущим избирательным кампаниям.

Мария Захарова
МИД РФ
Молдавия
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.