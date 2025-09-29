Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 21:49

Мигрант больше года притворялся подростком и ходил в школу

В США 24-летний мигрант 14 месяцев выдавал себя за подростка и ходил в школу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском городе Перрисберг правоохранительными органами задержан 24-летний Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра, мигрант из Венесуэлы, который на протяжении 14 месяцев успешно выдавал себя за несовершеннолетнего и ходил в школу, сообщает ABC 13 News. Мужчина приехал в США в 2019 году по туристической визе, а когда она закончилась, придумал легенду о подростке-беженце и остался в стране.

Он использовал поддельную дату рождения при подаче заявлений на получение статуса беженца и разрешения на трудоустройство,говорится в статье.

Используя поддельные документы, мужчина убедил суд назначить ему опекунов, называя себя несовершеннолетней жертвой торговли людьми. Под этим предлогом он был зачислен в среднюю школу, где регулярно посещал занятия и участвовал в спортивных мероприятиях вместе с настоящими школьниками.

Сообщается, что мужчина также раздобыл поддельные водительские права штата Огайо и смог купить себе пистолет в магазине, предоставив недостоверные сведения о своем гражданстве и легальном статусе. Обман раскрылся лишь после того, как мать «ребенка» вышла на связь.

Опекуны сперва не поверили, что укрывают преступника, но при обыске в его комнате были обнаружены пистолет, обоймы с патронами, деньги и поддельные водительские права. Мигранту грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Москвы поймал мигранта, справляющего нужду в подъезде. Он заставил его извиниться на камеру и вытереть мочу своей одеждой.

мигранты
США
школьники
подростки
