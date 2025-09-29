В Госдуме предложили пересмотреть сроки отопительного сезона

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину дать жителям многоквартирных домов возможность самим решать, когда включать отопление, сообщает ТАСС. Голосование за начало отопительного сезона предлагается проводить с помощью портала «Госуслуги».

Считаем необходимым предоставить собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах возможность голосовать на портале «Госуслуги» за начало отопительного сезона в своих домах, — говорится в обращении.

Сейчас отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже плюс восьми градусов в течение пяти дней. Авторы инициативы считают этот подход несправедливым, так как разные категории граждан по-разному переносят холод. По их словам, семьи с маленькими детьми и пожилые люди часто нуждаются в более раннем включении тепла.

Депутаты уточнили, что голосование будет проводиться среди жителей, подключенных к одной ресурсоснабжающей организации. Если большинство проголосует за ранний запуск, компания будет обязана подать тепло до нормативного срока. При этом общий порядок включения отопления по постановлению правительства сохраняется в качестве гарантии для тех, кто не примет участия в голосовании.

