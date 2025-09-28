Белорусские колдуны с фаршем: картофельная магия на вашей сковороде

Знакомы ли вам белорусские картофельные колдуны с фаршем? Это сытное и невероятно вкусное блюдо, которое станет звездой любого ужина. Готовятся они проще, чем кажется, а результат впечатляет и заставляет просить добавки.

Секрет идеальных белорусских картофельных колдунов с фаршем — в сочном сочетании хрустящей картофельной оболочки и ароматной мясной сердцевины. Натрите килограмм картофеля, добавьте луковицу, яйцо и столовую ложку муки. Для начинки обжарьте 300 г фарша с луком и зубчиками чеснока.

Формировать колдуны — одно удовольствие: выкладывайте картофельную основу сразу на чистую поверхность, на нее — ложку фарша, затем накрывайте второй порцией картофеля. Обжаривайте на сковороде под крышкой с двух сторон до румяной корочки.

Попробуйте приготовить это угощение — оно перенесет вас в атмосферу белорусской деревни с ее гостеприимством и любовью к простой, но божественно вкусной еде.

