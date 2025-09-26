Закуска, которая не залеживается: маринованные перцы с дымком

Чтобы создать эту ароматную закуску, подготовьте: 10 алых сладких перцев, 100 мл масла без запаха, 5 долек чеснока, 5 горошинок душистого перца, пучок свежего базилика, 2 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. соли, 3 ст. л. 6-процентного уксуса.

Духовой шкаф разогрейте до 200 градусов. Застелите форму фольгой, сбрызните маслом и разместите немытые перцы целиком. Отправьте их запекаться на 20 минут. Горячие овощи немедленно пересыпьте в пакет, герметично завяжите и оставьте для томления на 20 минут — это ключ к легкому снятию шкурки. Очищенные перцы освободите от семенных коробочек и нашинкуйте их на широкие ленты.

Для маринада объедините в пиале сок, оставшийся из-под перцев, уксус, соль, сахар, масло и перец горошком. Чеснок и листья базилика мелко нарубите. Сборку начинайте в глубокой посуде, чередуя пласты: слой перцев, щепотка зелени с чесноком, порция маринада. Повторяйте последовательность, пока продукты не будут израсходованы. Дальнейшая магия происходит в холоде — дайте закуске настояться не менее шести часов. Эти пикантные маринованные запеченные сладкие перцы на скорую руку станут жемчужиной вашего стола!

