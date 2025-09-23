Идеальные фаршированные перцы: мясо тает во рту. Секрет в тушении

Вам потребуется: 4 крупных красных болгарских перца, 400 г говяжьего фарша, 80 г риса, 50 г томатной пасты, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, 2 лавровых листа, 1 стебель зелёного сельдерея, 5 горошин черного перца, соль, молотый черный перец.

У перцев срежьте верхушки с хвостиками — это будущие крышки. Из плодов удалите перегородки и семена. Рис промойте, не отваривайте. Смешайте фарш, сырой рис, чеснок, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. перца. Начините перцы до краев, но не утрамбовывайте — рис будет развариваться.

В миске разведите томатную пасту в 600 мл горячей воды — это основа соуса. В кастрюлю с толстым дном вертикально и очень плотно друг к другу установите перцы. В каждый влейте по 1 ст. л. соуса. Остальной соус влейте в кастрюлю по стенке, чтобы он не попал на начинку. Его уровень должен доходить до «плечиков» перцев.

Между перцами равномерно распределите мелко нарезанный сельдерей, горошины перца и лавровый лист. Накройте каждый перец его «крышкой». Доведите до кипения на среднем огне (это займет 7–8 минут), затем убавьте огонь до минимального и тушите под крышкой ровно 45 минут. Подавайте, полив образовавшимся густым соусом.

