Вегетарианская паста с лимонным кремом: нежно и по-итальянски

Этот рецепт родом из солнечной Лигурии, где ценят яркие, свежие вкусы. Его магия — в соусе, который кажется богатым, но готовится невероятно просто. Начните с того, что натрите кабачок на крупной терке. В сковороде обжарьте мелко нарезанный зубчик чеснока до аромата, затем добавьте кабачок. Готовьте всего 3–4 минуты, пока они не станут мягкими, но сохранят яркий оттенок. В этот момент влейте сок половины лимона — его кислота создаст основу соуса.

Параллельно отварите 250 г макарон пенне, сохранив половник жидкости от варки. Выложите пасту к цукини, добавьте пару ложек пастовой воды и хорошо перемешайте на небольшом огне. Снимите с огня, вмешайте горсть тертого пармезана, который окончательно свяжет все компоненты. Подавайте немедленно, украсив лимонной цедрой и свежемолотым черным перцем. Этот рецепт — доказательство того, что настоящая итальянская кухня в ее гениальной простоте.

