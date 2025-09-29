Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 20:48

Вегетарианская паста с лимонным кремом: нежно и по-итальянски

Вегетарианская паста с лимонным кремом: нежно и по-итальянски Вегетарианская паста с лимонным кремом: нежно и по-итальянски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт родом из солнечной Лигурии, где ценят яркие, свежие вкусы. Его магия — в соусе, который кажется богатым, но готовится невероятно просто. Начните с того, что натрите кабачок на крупной терке. В сковороде обжарьте мелко нарезанный зубчик чеснока до аромата, затем добавьте кабачок. Готовьте всего 3–4 минуты, пока они не станут мягкими, но сохранят яркий оттенок. В этот момент влейте сок половины лимона — его кислота создаст основу соуса.

Параллельно отварите 250 г макарон пенне, сохранив половник жидкости от варки. Выложите пасту к цукини, добавьте пару ложек пастовой воды и хорошо перемешайте на небольшом огне. Снимите с огня, вмешайте горсть тертого пармезана, который окончательно свяжет все компоненты. Подавайте немедленно, украсив лимонной цедрой и свежемолотым черным перцем. Этот рецепт — доказательство того, что настоящая итальянская кухня в ее гениальной простоте.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить простой и эффективный салат для похудения с сельдереем и яблоком

рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
Италия
паста
вегетарианцы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.