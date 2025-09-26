Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:28

Простой и эффективный салат для похудения с сельдереем и яблоком

Простой и эффективный салат для похудения с сельдереем и яблоком

Начните с приготовления заправки: смешайте в небольшой банке столовую ложку лимонного сока, чайную ложку дижонской горчицы и щепотку морской соли. Энергично встряхните до однородности. Возьмите одно крупное зеленое яблоко, очистите его от кожуры и нарежьте тонкой соломкой. Сразу же сбрызните яблочную соломку парой капель лимонного сока — это предотвратит потемнение. Два стебля свежего сельдерея тщательно промойте и нарежьте тонкими полукольцами. Горсть свежего шпината порвите руками на некрупные кусочки. Соедините все ингредиенты в просторной миске, полейте приготовленной заправкой и нежно перемешайте. Для финального акцента добавьте столовую ложку дробленых грецких орехов. Подавайте салат сразу же, чтобы насладиться его хрустящей текстурой и свежим вкусом.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить нежную творожную запеканку «Цитрусовый бриз» с хрустящим топингом

рецепты
похудение
правильное питание
запеканка
Оксана Головина
О. Головина
