Простой и эффективный салат для похудения с сельдереем и яблоком

Начните с приготовления заправки: смешайте в небольшой банке столовую ложку лимонного сока, чайную ложку дижонской горчицы и щепотку морской соли. Энергично встряхните до однородности. Возьмите одно крупное зеленое яблоко, очистите его от кожуры и нарежьте тонкой соломкой. Сразу же сбрызните яблочную соломку парой капель лимонного сока — это предотвратит потемнение. Два стебля свежего сельдерея тщательно промойте и нарежьте тонкими полукольцами. Горсть свежего шпината порвите руками на некрупные кусочки. Соедините все ингредиенты в просторной миске, полейте приготовленной заправкой и нежно перемешайте. Для финального акцента добавьте столовую ложку дробленых грецких орехов. Подавайте салат сразу же, чтобы насладиться его хрустящей текстурой и свежим вкусом.

