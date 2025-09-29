Скончался композитор — автор саундтреков для «Выше радуги» и «Асса»

На 78-м году жизни скончался выдающийся композитор Юрий Чернавский, сообщили его близкие в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он написал музыку к таким известным фильмам, как «Сезон чудес», «Выше радуги», «Асса» и «Повод».

29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде, — сказано в сообщении.

В 1983 году совместно с Владимиром Матецким Чернавский основал группу «Банановые острова», создавая и записывая композиции в собственной домашней студии. Композитор, получивший в 1989 году звание заслуженного артиста РСФСР, также руководил популярной студией «Рекорд». С 1994 года Чернавский проживал и работал в Лос-Анджелесе.

