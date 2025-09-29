Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:30

Раскрыты задачи оппозиции после выборов в Молдавии

Букарский: оппозиционный альянс будет блокировать инициативы власти Молдавии

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Партия власти PAS (ПДС) получила на выборах в Молдавии большинство — 50,16% голосов, что обеспечивает ей контроль над парламентом, рассказал NEWS.ru руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский. Оппозиционный альянс вправе рассчитывать на 40% мандатов.

В парламенте формируется альянс оппозиционных сил — «Патриотический блок», «Альтернатива», «Наша партия». Вместе это около 40% мандатов, что позволяет блокировать отдельные инициативы, особенно по изменению конституции, и формировать сильный голос несогласных, — отметил Букарский.

В этих условиях оппозиции важно сохранить структурированность, выстроить экспертное сопровождение и готовить почву для будущих электоральных циклов, продолжил эксперт.

Сегодня PAS празднует победу, но завтра она столкнется с неизбежными вызовами власти, и именно тогда «Патриотический блок» получит шанс перехватить инициативу, — подчеркнул собеседник.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую оппозиционную Партию социалистов, заявил, что оппозиция победила на парламентских выборах внутри страны. По его словам, несмотря на фальсификации и нарушения закона со стороны властей, оппозиционный «Патриотический блок» получил поддержку 49% избирателей, в то время как правящая партия «Действие и солидарность» набрала 44% голосов.

