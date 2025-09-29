Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 21:29

Стало известно, от каких футбольных турниров могут отстранить Израиль

The Guardian: УЕФА отстранит Израиль от турниров, кроме отбора на ЧМ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует отстранить Израиль от ряда турниров, передает The Guardian со ссылкой на источники. Эта мера не затронет отбор на чемпионат мира в 2026 году. Решение может быть принято уже на этой неделе.

Инсайдеры утверждают, что УЕФА намерен ввести запрет только на участие израильских клубов и сборных в тех соревнованиях, которые организация проводит самостоятельно. В частности, под ограничения попадут Лига Европы, где выступает «Маккаби» из Тель-Авива, и Лига наций УЕФА.

При этом отборочный турнир к ЧМ-2026 года сборная Израиля пропускать не будет. Помимо этого, УЕФА предоставит для матчей судей, охрану и прочий персонал. Домашние встречи команды будут проводиться на нейтральном поле.

Ранее депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что вопрос отстранения Израиля Союзом европейских футбольных ассоциаций носит политический характер. По его мнению, решение Международного олимпийского комитета (МОК) не исключать еврейское государство из турниров напрямую связано с признанием Палестины.

футбол
Израиль
УЕФА
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.