Стало известно, от каких футбольных турниров могут отстранить Израиль The Guardian: УЕФА отстранит Израиль от турниров, кроме отбора на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует отстранить Израиль от ряда турниров, передает The Guardian со ссылкой на источники. Эта мера не затронет отбор на чемпионат мира в 2026 году. Решение может быть принято уже на этой неделе.

Инсайдеры утверждают, что УЕФА намерен ввести запрет только на участие израильских клубов и сборных в тех соревнованиях, которые организация проводит самостоятельно. В частности, под ограничения попадут Лига Европы, где выступает «Маккаби» из Тель-Авива, и Лига наций УЕФА.

При этом отборочный турнир к ЧМ-2026 года сборная Израиля пропускать не будет. Помимо этого, УЕФА предоставит для матчей судей, охрану и прочий персонал. Домашние встречи команды будут проводиться на нейтральном поле.

Ранее депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что вопрос отстранения Израиля Союзом европейских футбольных ассоциаций носит политический характер. По его мнению, решение Международного олимпийского комитета (МОК) не исключать еврейское государство из турниров напрямую связано с признанием Палестины.