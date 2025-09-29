Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 21:09

Украинки рассказали жуткие истории о домогательствах в ВСУ

Do Rzeczy: женщины в рядах ВСУ повально жалуются на домогательства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Вооруженных силах Украины растет число жалоб женщин на домогательства со стороны сослуживцев, пишет Do Rzeczy. Медик ВСУ Юлия Кобринович рассказала, что была вынуждена подчиниться из страха насилия. Позже командир угрожал ей и пытался сделать изгоем в коллективе.

По словам Кобринович, командир также приставал к ней, запрещал носить оружие, из-за чего она стала постоянно носить с собой газовый баллончик, электрошокер и нож. Она призналась, что месяцами испытывала отвращение к армии и к себе.

Другая военнослужащая рассказала, что коллега позволял себе недопустимое поведение во время дежурства. По ее словам, сослуживцы указывали, что женщина в армии должна быть «чьей-то», а не самостоятельной. Многие не жалуются, опасаясь отправки на более опасные участки фронта.

Ранее плененный украинский солдат Юрий Терновский рассказал, что командир ВСУ с позывным Бабай жестоко избивал оставивших часть подчиненных, привязывая их к дереву. По его словам, наказания были столь суровыми, что люди не могли встать и «ходили под себя».

