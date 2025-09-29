Свидетели раскрыли правду о жестокой расправе спустя 27 лет Двоих жителей Кирова осудили за убийство в 1998 году

Суд в Кировской области вынес приговор двум мужчинам за убийство и разбой, совершенные в 1998 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Много лет преступники запугивали тех, кто знал о преступлении, но в 2024 году свидетели назвали имена нападавших.

Подсудимые располагали сведениями о наличии у потерпевших крупной суммы денежных средств, вырученных от продажи квартиры. Преследуя корыстный мотив, они ворвались в дом, где находились 23-летняя потерпевшая, ее двухлетний сын и 48-летняя свекровь, — говорится в сообщении ведомства.

Нападавшие до смерти забили свекровь палками, и угрожали применить силу к несовершеннолетнему, после чего вторая пострадавшая выдала место нахождения денег и потеряла сознание. Преступникам досталась примерно 1/10 часть тех денег, что были получены от продажи квартиры, — чуть больше шести тысяч рублей.

Присяжные признали подсудимых виновными, одному из них дали 18 лет, второму — 19 лет и 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденных 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

