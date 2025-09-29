Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 20:55

Стало известно, как Россия намерена бороться с допингом в спорте

Никитин: Россия создаст сильнейшую антидопинговую систему

Александр Никитин Александр Никитин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Россия намерена выстроить одну из самых строгих антидопинговых систем, которая станет ориентиром и для зарубежных структур, сообщил заместитель министра спорта Александр Никитин. По его словам, в стране действует принцип нулевой терпимости к допингу, закрепленный в законодательстве, передает корреспондент NEWS.ru.

В России мы стремимся создать сильнейшую систему противодействия допингу, которая станет эталоном, в том числе для наших международных коллег. <…> В ближайшее время планируем провести заседание правительственной комиссии по вопросам международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, — отметил Никитин.

Он напомнил, что вопрос борьбы с запрещенными препаратами регулярно поднимается на заседаниях Госдумы. В последние годы в России принят ряд законов, закрепляющих жесткие меры против нарушителей антидопинговых правил.

Ранее спецпредставитель МИД РФ Михаил Хорев заявил, что все больше стран осознают абсурдность западной политики изоляции российского спорта. По его мнению, международное сообщество приходит к пониманию невозможности полноценного спорта без России, а все выдвигаемые против нее обвинения не выдерживают критики.

