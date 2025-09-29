Захарова раскрыла, как Санду скатилась в «средневековье» на выборах

Нынешние власти Молдавии под руководством президента Майи Санду использовали грубые методы давления на оппозицию во время парламентских выборов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, действия Кишинева напоминали «средневековые приемы устрашения».
Чтобы удержаться у власти, нынешний режим использовал, по сути, средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов, устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, — подчеркнула дипломат.
Ранее проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович заявил, что выборы в Молдавии прошли с массовыми нарушениями и стали попыткой Запада создать второй фронт против России. По его словам, действующая власть «протащила» результаты с помощью манипуляций и поддержки извне.
Лидер отстраненного от выборов оппозиционного блока «Победа» Илан Шор между тем заявил, что на парламентских выборах в Молдавии произошли массовые фальсификации и вбросы. По его словам, власти также организовали сотни арестов активистов оппозиции в ходе кампании.