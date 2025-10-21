Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 11:25

Захарова отреагировала на слухи о переносе встречи Лаврова и Рубио

Захарова назвала инфобалаганом сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ситуация вокруг слухов о переносе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио является «инфобалаганом», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также посоветовала СМИ не участвовать в этом, передает ТАСС.

Эту ситуацию можно описать только одной фразой: «Утечка CNN опровергла слух Reuters». Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане, — отметила Захарова.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что запланированную на текущую неделю встречу Лаврова и Рубио якобы перенесли на неопределенный срок. По информации журналистов, новая дата проведения переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран в настоящее время не установлена.

Позже замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия и дальше будет сталкиваться со вбросами западных ресурсов. Он подчеркнул, что ни до телефонного разговора между политиками, ни в ходе него в конкретном плане вопрос о встрече не поднимался. По его словам, о дате переговоров Лаврова и Рубио говорить пока рано, но они планируются.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
реакции
слухи
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В центре внимания»: в Кремле рассказали об отношении к учениям НАТО
Исполнительница хита «Сигма Бой» рассказала, как отметила 13-летие
Назван самый безопасный маршрут для самолета Путина в Венгрию
«Несомненно»: Лавров спрогнозировал исход СВО
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.