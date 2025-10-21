Захарова отреагировала на слухи о переносе встречи Лаврова и Рубио Захарова назвала инфобалаганом сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Ситуация вокруг слухов о переносе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио является «инфобалаганом», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также посоветовала СМИ не участвовать в этом, передает ТАСС.

Эту ситуацию можно описать только одной фразой: «Утечка CNN опровергла слух Reuters». Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане, — отметила Захарова.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что запланированную на текущую неделю встречу Лаврова и Рубио якобы перенесли на неопределенный срок. По информации журналистов, новая дата проведения переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран в настоящее время не установлена.

Позже замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия и дальше будет сталкиваться со вбросами западных ресурсов. Он подчеркнул, что ни до телефонного разговора между политиками, ни в ходе него в конкретном плане вопрос о встрече не поднимался. По его словам, о дате переговоров Лаврова и Рубио говорить пока рано, но они планируются.