В МИД России отреагировали на сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио Рябков назвал западным вбросом сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Россия и дальше будет сталкиваться со вбросами западных ресурсов, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о якобы переносе переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что о дате их встречи говорить пока рано, но она планируется, передает ТАСС.

Ни до телефонного разговора, ни в ходе вчерашнего телефонного разговора [Лаврова с Рубио] в конкретном плане вопрос о встрече не поднимался. <…> Как идея это существует. Но о графиках говорить преждевременно, — поделился Рябков.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что запланированную на текущую неделю встречу Лаврова и Рубио якобы перенесли на неопределенный срок. По информации журналистов, новая дата проведения переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран в настоящее время не установлена.

До этого Рубио во время разговора с Лавровым заявлял, что предстоящие встречи США и России важны для долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта. Общение политиков состоялось после телефонного разговора между главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.