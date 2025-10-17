Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 10:42

«Недовольства никто не услышал»: в Госдуме осудили выборы в Молдавии

Депутат Журавлев: Молдавия выбирает власть с помощью подтасовок и махинаций

Избиратель во время выборов в Молдавии Избиратель во время выборов в Молдавии Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад с помощью подтасовок и махинаций подталкивает к власти в Молдавии политические силы, которые не пользуются поддержкой внутри страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, выборы в республике являются классическим примером действий таких структур, которые упорно именуют себя демократическими.

Выборы в Молдавии — классический пример того, как в случае необходимости действуют западные структуры, которые упорно именуют себя демократическими. На деле ни о какой демократии не может быть и речи. К власти с помощью спецслужб, подтасовок и махинаций подталкивают людей и политические силы, которые не поддерживаются населением, — пояснил Журавлев.

Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» получили большинство в парламенте исключительно благодаря иностранному вмешательству. По мнению депутата, страна стала первой в Европе, которая находится под внешним управлением, а ее лидер не скрывает свое румынское гражданство, как и большинство в судейской коллегии.

Понятно, что недовольства оппозиции никто не услышал — тот самый суд, который подтвердил результаты голосования, давно зависим от Санду и делает все, что ему скажут. Если бы было надо, они бы и у папы римского добились признания, — резюмировал Журавлев.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в Молдавии могут начаться силовые противостояния из-за действий властей. По его словам, итог парламентских выборов был вполне ожидаемым, поскольку любая «тоталитарная секта» не откажется от власти добровольно.

Молдавия
Запад
Майя Санду
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали способ упростить начисление пенсионных баллов
Осужденной за взятку экс-чиновнице отменили приговор
Российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области
Психолог дал советы, как справиться с жизненными неудачами
Пассажир попросил другой самолет, когда увидел надпись на борту
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.