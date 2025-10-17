«Недовольства никто не услышал»: в Госдуме осудили выборы в Молдавии Депутат Журавлев: Молдавия выбирает власть с помощью подтасовок и махинаций

Запад с помощью подтасовок и махинаций подталкивает к власти в Молдавии политические силы, которые не пользуются поддержкой внутри страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, выборы в республике являются классическим примером действий таких структур, которые упорно именуют себя демократическими.

Выборы в Молдавии — классический пример того, как в случае необходимости действуют западные структуры, которые упорно именуют себя демократическими. На деле ни о какой демократии не может быть и речи. К власти с помощью спецслужб, подтасовок и махинаций подталкивают людей и политические силы, которые не поддерживаются населением, — пояснил Журавлев.

Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» получили большинство в парламенте исключительно благодаря иностранному вмешательству. По мнению депутата, страна стала первой в Европе, которая находится под внешним управлением, а ее лидер не скрывает свое румынское гражданство, как и большинство в судейской коллегии.

Понятно, что недовольства оппозиции никто не услышал — тот самый суд, который подтвердил результаты голосования, давно зависим от Санду и делает все, что ему скажут. Если бы было надо, они бы и у папы римского добились признания, — резюмировал Журавлев.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в Молдавии могут начаться силовые противостояния из-за действий властей. По его словам, итог парламентских выборов был вполне ожидаемым, поскольку любая «тоталитарная секта» не откажется от власти добровольно.