«Не придумали легенду»: Журова назвала виновных в допинге Валиевой Депутат Журова указала на двойные стандарты в случае с допингом Валиевой

России не избежать двойных стандартов, с сожалением заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой. Она подчеркнула, что препарат не мог умышленно попасть в образцы анализов юной россиянки, которая не понимает, что это такое.

По ее словам, какие-то команды смогли доказать, что триметазидин попал в пробы спортсменов случайно. Отечественные, видимо, не смогли, добавила Журова.

У китайцев получилось доказать, и это взбесило американцев, которые хотели надавить на WADA. У американцев есть случаи, когда спортсмены доказывают случайность попадания. Просто вот у нас не удалось это сделать. Вот здесь как раз сработали двойные стандарты, — подчеркнула депутат.

Такая же ситуация сложилась с терапевтическими разрешениями, продолжила Журова. Кому-то разрешено все, другим — ничего. По словам олимпийской чемпионки, существует разница в системах. Например, астматикам можно использовать определенные препараты.

Если бы Камила хотела обмануть, она бы заранее придумывала легенду, а она, даже когда это у нее выяснили, никто не смог придумать нормальной легенды, потому что не понимали, как это случилось, — резюмировала депутат.

Ранее Журова говорила, что УЕФА не планирует исключать Израиль из международных соревнований, несмотря на призыв специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе. По ее мнению, мировые спортивные организации демонстрируют избирательный подход, отстраняя преимущественно Россию.