«Картинок насмотрелись»: Журова раскрыла, как Украина искажает облик России

Украина перед заседаниями международных спортивных организаций распространяет среди участников пропагандистские материалы с негативным образом России, рассказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, это делается для давления на спортсменов, журналистов и представителей федераций.

Они хотят как-то повлиять на спортсменов, журналистов. Причем они какие-то страшные картинки показывают. <…> Но они же не показывают при этом Одессу, детей Донбасса, показывают только негатив [о России] <…>. И все это пытаются донести в каждую организацию. Бывает очень тяжело потом кого-то переубедить, когда они уже этих картинок насмотрелись. <…> И это все не останавливается, они получают на это деньги, — поделилась Журова.

Она отметила, что, несмотря на такую практику, российские делегаты сохраняют поддержку в ряде организаций. В качестве примера Журова привела решение Международного паралимпийского комитета (IPC), который разрешил спортсменам из России выступать под национальным флагом.

Ранее Международный олимпийский комитет прокомментировал восстановление российских паралимпийцев, отметив, что проведение Паралимпийских игр регулируется именно IPC и международными спортивными федерациями. МОК принял к сведению это решение.