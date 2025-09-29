Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 21:30

«Картинок насмотрелись»: Журова раскрыла, как Украина искажает облик России

Журова: Украина рассылает материалы против России спортивным организациям

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина перед заседаниями международных спортивных организаций распространяет среди участников пропагандистские материалы с негативным образом России, рассказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, это делается для давления на спортсменов, журналистов и представителей федераций.

Они хотят как-то повлиять на спортсменов, журналистов. Причем они какие-то страшные картинки показывают. <…> Но они же не показывают при этом Одессу, детей Донбасса, показывают только негатив [о России] <…>. И все это пытаются донести в каждую организацию. Бывает очень тяжело потом кого-то переубедить, когда они уже этих картинок насмотрелись. <…> И это все не останавливается, они получают на это деньги, — поделилась Журова.

Она отметила, что, несмотря на такую практику, российские делегаты сохраняют поддержку в ряде организаций. В качестве примера Журова привела решение Международного паралимпийского комитета (IPC), который разрешил спортсменам из России выступать под национальным флагом.

Ранее Международный олимпийский комитет прокомментировал восстановление российских паралимпийцев, отметив, что проведение Паралимпийских игр регулируется именно IPC и международными спортивными федерациями. МОК принял к сведению это решение.

спортсмены
Россия
Украина
пропаганда
Семен Товстый
С. Товстый
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.