28 сентября 2025 в 18:16

Россияне потратили 600 млн рублей на «козлиные тапки»

SHOT: россияне потратили почти 600 миллионов рублей на тапки таби

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В августе россияне поставили рекорд и потратили почти 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской разновидности балеток с раздельным носком, которую в народе называют «козлиными тапками», сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), это максимальный показатель расходов на обувь за последние четыре года.

По данным специалистов, расходы были настолько неожиданно высокими, что превзошли траты на кафе и продукты питания за аналогичный период времени. Сообщается, что наибольшей популярностью таби пользовались в Москве и Санкт-Петербурге.

Примечательно, что таби изначально были частью традиционного японского костюма, обеспечивая комфорт и естественное положение пальцев ног. Но в последнее время они завоевали популярность как модный аксессуар по всему миру.

Ранее сообщалось об изменении потребительских предпочтений россиян в пользу нестандартных моделей. Так, например, сейчас стала популярна мода на 1990-е годы, так как люди устали от минимализма в одежде. Также снова в тренде брюки клеш, мини-юбки с заниженной талией, бомберы и обувь на платформе.

