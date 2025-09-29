ПВО сбила более 10 дронов над Крымом за четыре часа

ПВО сбила более 10 дронов над Крымом за четыре часа Минобороны сообщило о ликвидации 12 БПЛА над Крымом за четыре часа

Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов над Крымом за четыре часа, сообщила пресс-служба Минобороны России. В Курской и Белгородской областях тем временем ликвидировали по два беспилотника. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

В период с 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В ночь на 29 сентября ПВО сбила 84 дрона ВСУ в восьми регионах России. 24 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 21 — над Белгородской, девять — над Воронежской. В Смоленской области ликвидировали девять БПЛА, в Калужской — семь, в Московской — четыре. Три беспилотника перехватили над Орловской областью, один — над Курской.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что в ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. Он выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.