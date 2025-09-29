Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 04:47

Мужчина купил дом и нашел в фундаменте загадочный сейф

В США домовладелец нашел в бетонном фундаменте сейф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Сан-Франциско, США, купил дом 1920-х годов и нашел в его фундаменте сейф, о чем рассказал на Reddit. По его словам, вытащить клад, не разбив бетон, невозможно, поэтому пока что у него нет даже предположений о содержимом находки.

Мужчина добавил, что ему было интересно узнать название компании, которая произвела этот сейф. Однако он так и не смог найти информацию об этом в интернете. Сложившуюся ситуацию он сравнил с лотерей, и теперь не может перестать думать «а что, если там лежит что-то дорогое?».

Ранее археологи, ведущие раскопки древнегреческой Фанагории на Таманском полуострове при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», обнаружили часть актерской маски сатира. В материале уточняется, что это свидетельствует о наличии в древнем городе театра во II веке до нашей эры. Специалисты отметили, что маска была реквизитом, актеры использовали ее, чтобы донести до зрителя эмоции персонажей.

До этого в Казахстане местный житель Асет Шайкин во время рыбалки вблизи аула Байтерек совершил неожиданную находку — огромную кость мамонта длиной около одного метра. Пресс-служба Министерства науки и высшего образования страны добавила, что мужчина передал артефакт археологу Анатолию Плешакову для изучения.

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

