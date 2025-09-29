Мужчина купил дом и нашел в фундаменте загадочный сейф

Житель Сан-Франциско, США, купил дом 1920-х годов и нашел в его фундаменте сейф, о чем рассказал на Reddit. По его словам, вытащить клад, не разбив бетон, невозможно, поэтому пока что у него нет даже предположений о содержимом находки.

Мужчина добавил, что ему было интересно узнать название компании, которая произвела этот сейф. Однако он так и не смог найти информацию об этом в интернете. Сложившуюся ситуацию он сравнил с лотерей, и теперь не может перестать думать «а что, если там лежит что-то дорогое?».

